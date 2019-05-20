Український мандрівник пройде на каяку по Середземному морю

20 травня 2019 року в 11.00 в Дніпрі стартує другий етап походу «Середземноморський континуум» відомого українського мандрівника-екстремала Сергія Гордієнка (одиночна водно-піша експедиція загальною довжиною не менше 12 тис. км). Перший етап – 500-кілометровий відрізок «Київ – Дніпро» – був подоланий 61-річним каякером за неповний місяць.

Проводити свого славного земляка в півторарічне подорож прийдуть дніпровські школярі і студенти зі своїми викладачами, колеги — спортсмени-туристи, альпіністи, водники, рідні та друзі.

Подальше плавання пройде вниз по Дніпру, з заходами в Запоріжжя, Нікополь, Нову Каховку, де Сергій Гордієнко за традицією буде читати лекції про психологію виживання і зустрічатися з молоддю та колегами.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

В середині червня Гордієнко планує пройти Одесу, а в кінці цього місяця – перетнути українсько-румунський кордон. Далі – Болгарія (де буде перехід з її чорноморського узбережжя на середземноморське), Греція, Італія, Франція, Іспанія.

З Барселони, де свого знаменитого співвітчизника вже чекає місцева українська діаспора, Сергій Іванович пішим ходом, з каяком на велотележке, відправиться в столицю Австрії Відень (через Францію і Швейцарію). Там – знову на воду, і сплав по Дунаю до Чорного моря. І далі – все в зворотному порядку, вгору за течією Дніпра до Києва.

На каяку по такому протяжному маршруту до Сергія Гордієнка ще ніхто не проходив.

Хто такий Сергій Гордієнко?

Гордієнко — український професійний мандрівник, фахівець з екстремального одиночного виживання, історик-дослідник, етнограф, письменник. Йому 61 рік, живе в Дніпрі. Саме завдяки Гордієнко 17 квітня 1995 року прапор України був вперше встановлений на Північному Полюсі. Був учасником першої української антарктичної експедиції, здійснив кілька поодиноких сходжень на піки Антарктиди. Пройшов пішки Південної Америки і Євразії (від Севастополя до Владивостока), здійснив кілька поодиноких морських експедицій на каяку.

«Навколо світу. Україна» найближчим часом опублікує інтерв’ю з відомим українським мандрівником Сергієм Гордієнко.

Автор тексту — Павло Донець, прес-секретар Сергія Гордієнка

Всі фото з особистого архіву Сергія Гордієнка

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