Інавгурація Зеленського: На церемонію біля Ради зібралося кілька сотень людей

Для новообраного президента перед входом в парламент розстелили червону доріжку.

Вранці в понеділок, 20 травня, у Верховній Раді має відбутися церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

Станом на 9:00, в парламент почали прибувати запрошені дипломати та почесні гості.

Був помічений спікер Верховної Ради Андрій Парубій, який прийшов пішки в оточенні охорони. А виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заходила в приміщення під крики «Ганьба!».

Поряд з парламентом зібралися учасники «95-го кварталу». Вони мають намір дивитися трансляцію церемонії на вулиці разом з іншими. Станом на 09:30, в Маріїнському парку зібралося кілька сотень глядачів.

Закінчуються останні приготування, зокрема, перед входом в Раду для нового президента розстелили червону доріжку.