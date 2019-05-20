Ділема судді Вусатого: що робити, коли у справі — невістка секретаря кваліфікаційної комісії суддів?

Всі ми чули про судову корупцію і кругову поруку суддів, альо не завжди уявляємо, як це виглядає на практиці. А виглядає це, наприклад, так: харківський суддя Усатий розглядає майновий спір невістки секретаря кваліфікаційної комісії суддів Устименко у тієї годину, коли йому треба пройти в цій комісії так бі мовити атестацію. І що суддя робить у таких умовах? А нічого не робить! Вичікує…

Є така собі суддя у відставці Валентина Євгенівна Устименко, нині Секретар кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ). У харківських суддівських колах вона добре відома, бо понад 30 років — з 1986-го по 2016-й — працювала суддею Апеляційного суду Харківської області. Має сина Євгена — прокурора Головної військової прокуратури та невістку Олену — викладача з цивільного права юридичного факультету ХНУ ім Каразіна. Всі, як бачимо, держслужбовці, живуть переважно, на зарплатню.

У 2016 році молодші Устименки вирішили зайнятися бізнесом — здавати нерухомість в оренду. Стартовий капітал сін-прокурор отримав від матері-судді: згідно декларації за 2016 рік, це 655 тис грн так званої “безповоротної фінансової допомоги”. Напрочуд коштовний подарунок для людини, що три десятки років працювала суддею і не мала жодних додаткових заробітків. Мабуть, Валентина Євгенівна довго відкладала з зарплати — копійка до копійки.

Євген у свою чергу віддав матусині гроші дружині, а згодом додав до них ще 3,5 млн грн. Непогано живуть у нас молоді війскові прокурори! Хоча звідки в нього така сума не зовсім зрозуміло, оскільки його заробітна плата за місцем основної роботи складає лише 214,1 тис. грн. Олена в університеті отримала ще менше — 89,4 тис. грн. Щоправда ще 255 тис надійшло від її зайняття підприємницькою діяльністю, а 691,4 тис. грн — з продажу нерухомого майна громадянину Швецову Андрію Анатолійовичу.

Саме разом із Швецовим суддівські діти вирішили прокрутити цікаву оборудку з придбання у самому центрі Харкова по вул Сумській, 14 нежитлових приміщень загальною площею 455,6 кв. м. Оформили це так: Олена позичила Швецову 2,5 млн грн, а він передавши їй майно як забезпечення застави — іпотеку.

Але справа в тому, що реальна ринкова вартість цієї нерухомості складала $900 тис або близько 23 млн грн. Тобто майже вдесятеро дорожче. А дісталась вона Швецову від ТОВ «ГВП», яке придбало приміщення на аукціоні з продажу майна збанкрутілого ФОП Мкртчян ще дешевше — всього за 315,8 тис. грн. Майже надурняк!

Звідки така фортуна? Це питання до ліквідатора Катеріні Сасіної, яка, незважаючи на багаторічний досвід роботи арбітражним керуючим, чомусь сильно “наплутала” з ціною і продала приміщення ринковою вартістю 23 млн грн за 330 тисяч грн. Не менш загадковою є і поведінка ТОВ «ГВП», яке не залишило лисячий шматок собі, а миттєво позбулося, віддавши невістці судді Устименко (за посередництва Швецова), теж значно нижче ринкової ціни.

Але далі все пішло не так, як сподівалися наші герої. З’єднання ясувалося, що продажу майна боржника ФОП Мкртчяна відбувся за вкрай заниженою ціною та з кричущими порушеннями. З огляду на це 6.07.2017 Харківський апеляційний господарський суд визнав недійсним аукціон. Вищий господарский суд України 26.10.2017 залишив постанову в силі; згодом новоутворений Верховний Суд також підтвердив цю позицію.

На підставі цих рішень, Харківський апеляційний господарський суд 20.12.2017 вилучів за позовом ФОП Мкртчяна спірні приміщення з незаконного володіння Швецова та повернувши попередньому власнику. Устименко Олена опинилася перед загрозою втрати привабливої нерухомості в самому сердці Харкова, ще й придбаної фантастично дешево.

Що роблять у такому разі родичі судді? Звичайно починають судитися. Тім паче у суддівських колах майже всі свої. Новий Верховний Суд, обраний за участі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, де працює Валентина Устименко, приходити до висновку, що права її невістки були порушені, оскільки її не залучили до участі у попередній справі (про визнанні недійсним аукціону).

І тут на арену виходить суддя Усатий (саме Усатий, а не Уссатий, як інколи помилково пишуть його прізвище) — голова Господарського суду Харківської області. Праворуч родичів судді Устименко потрапила до Віталія Олександровича у непостий для нього момент. Він якраз готувався проходити переатестацію (офіційно це називається кваліфікаційне оцінювання) у пані… Валентіні. Тобто — у ВККСУ. І дуже хвлювався з цього приводу.

Тут треба пояснити, що Віталій Усатий — не менш цікава і відома у юридичних колах Харківщини персона, ніж Устименко. Великий спеціаліст з питань банкрутства. Особливо “схемного”. Практично усі скандальні справи цієї категорії походили через його руки, які “нічого не крали”.

Дійсно за декларацією суддя живе доволі скромно. У нього значно менше офіційних заощаджень, ніж у багатьох колег. Та й земельні ділянки крихітні. Проте на широку ногу живуть його теща та мати — обидві пенсіонерки.

У власності матері дві земельні ділянки в котеджному містечку на околиці Харкова та квартира 87 кв. м. А теща (теж землевласниця) у 2016 році придбала новенький джип Mercedes Benz GLE 350D 4MATIC ціною від 1,7 млн грн. У тієї годину, як в її зятя офіційно лише Skoda Octavia A7 2013 року.

Чи був це справжній напад чи інсценізація через побоювання Віталія Олександровича, що він не зможе пройти оцінювання (перед входом на нього вже чекав пікет антикорупціонерів), достеменно невідомо. Але вочевидь Усатий опинився на кваліфікаційному гачку в Устименко.

Як він діяв у цій ситуації? Прийнявши на початку кілька сумнівних рішень на користь суддівських родичів, далі — зачаївся. Останні засідання у справі були ще в лютому цього року. Розгляд, призначений на 22.02.2019, не відбувся через відрядження судді до Києва. Жодної інформації про дату наступного засіданні на теперішній час немає.

Зрозуміло, що Усатий свідомо тягне час, бо чекає на подальшу долю Валентіні Євгенівни у складі ВККСУ. Справа у тому, що термін її повноважень збіг ще 28 березня 2019 року. У квітні ДБР відкрило кримінальне впровадження за ст. 353 ч. 1 ККУ “Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи” проти Устименко та її колег.

Щодо відсутності повноважень інших членів кваліфікаційної комісії — Сергія Козякова, Станіслава Щотки та Тетяни Весельскої є рішення Окружного адмінсуду Києва — їх вже фактично звільнено. Проте Устименко все ще не полишає свого робочого місця і як секретар має змогу впливати на інших членів ВККСУ. Хоча юридично брати участь у роботі комісії вона не має права.

Що мав би зробити будь-який суддя на місці Вусатого? Подати заяву щодо самовідводу через потенційний конфлікт інтересів, у відповідності до ч. 10 ст. 134 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Але він цього не робить, аби не викликати невдоволення Устименко. Прийняти неправосудне рішення, віддавши 455,6 кв. м. її невістці, він теж побоюється. А судити по закону і справедливості, знаходячись у лещатах неписаних правил судівської корупційної поруки — мабуть, занадто важко.

Хоча інші судові інстанції, такі як Харківський апеляційний господарський суд та Вищий господарський суд України, ухвалювали цілком законні рішення у передбачений ЦПК рядків. Можливо, це тому, що апеляційні судді вже пройшли кваліфікаційне оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, а суддям ВГСУ взагалі не потрібно його проходити.

Автор: Олег Бойко