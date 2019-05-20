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Блогер: дурень був Чечетов, нічого було помирати, треба було просто трохи почекати

20.05.2019

Екс-глава Адміністрації Президента Януковича Андрій Портнов повернувся в Україну, очікуються колишні чиновники і олігархи часів Януковича Олександр Онищенко, а потім і Сергій Курченко з Миколою Азаровим.

Очікується звільнення Єфремова і повернення Комсомольська замість Горишних плавнів. Про це у своєму блозі пише український блогер Андрій Алексин.

Він зазначає, що в соцмережі пишуть, що поспішив куратор Партії регіонів у парламенті михайло Чечетов, не треба було помирати, треба було дочекатися. За словами Алексіна, йому особисто повністю байдужий Чечетов: цікаво, за що загинуло 13 тисяч людей, якщо треба було просто дочекатися Портнова, який над ними відверто регоче. Він не тільки Порошенко сипле погрозами, але і погрожує всіх тих, хто підтримав майдан, поставити на коліна, засудити за законом.

Блогер зазначає, дивує простий наш народ, який вже з докором намагається натякати, що екс-регіонали і нова влада дуже навіть непоганий варіант для України.

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