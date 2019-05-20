Грози, зливи, шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

У понеділок, 20 травня, в Україні в окремих регіонах різко погіршиться погода.

Синоптики попереджають, що у західних областях та на Вінниччині – дощі, грози, пориви вітру та шквали 15-20 м/с, у Карпатах і Прикарпатті вдень значні дощі.

На решті території – вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, на крайньому сході 8-10°, вдень 23-28°, у західних областях 19-24°.

У Києві 20 травня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°. У Київській області також без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.