У Фінляндії їжу будуть доставляти дрони

У найближчі тижні в Гельсінкі запрацює доставка їжі дрона. Її буде здійснювати компанія Wing, яка, як і Google, входить в холдинг Alphabet.

Спочатку сервіс буде доступний в районі Вуосаарі. Це район самим густонаселеним у столиці, при цьому з трьох боків він оточений водою, що робить наземну доставку проблематичною.

Експрес-інформація по країні

Фінляндія (Фінляндська Республіка) – держава на півночі Європи.

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Столиця – Гельсінкі

Найбільші міста: Гельсінкі, Еспоо, Тампере, Вантаа, Турку

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 338 430 км2 (64-я в світі)

Населення – 5,47 млн чол. (114-я в світі)

Офіційні мови – фінська, шведська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,883 (24-я в світі)

ВВП – $272,2 млрд (41-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Росією, Швецією, Норвегією

Дрони будуть літати на відстані до 10 км, переносячи вантажі вагою не більше 1,5 кг. Очікується, що час доставки не буде перевищувати 10 хвилин. Користувачі зможуть замовити готові страви з супермаркету Herkku і ресторану Monami. Перша пробна доставка вже відбулася, її прийняв мер столиці Ян Вапаавуорі.

За словами Wing, безпілотники не створюють затори, не викидають вуглекислий газ і при цьому переміщаються швидше, ніж автомобілі.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Руанді безпілотники почали доставляти кров для переливання.

За матеріалами «Фокус»

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