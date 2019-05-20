У Фінляндії їжу будуть доставляти дрони

У найближчі тижні в Гельсінкі запрацює доставка їжі дрона. Її буде здійснювати компанія Wing, яка, як і Google, входить в холдинг Alphabet.
Спочатку сервіс буде доступний в районі Вуосаарі. Це район самим густонаселеним у столиці, при цьому з трьох боків він оточений водою, що робить наземну доставку проблематичною.
Експрес-інформація по країні
Фінляндія (Фінляндська Республіка) – держава на півночі Європи.
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Столиця – Гельсінкі
Найбільші міста: Гельсінкі, Еспоо, Тампере, Вантаа, Турку
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 338 430 км2 (64-я в світі)
Населення – 5,47 млн чол. (114-я в світі)
Офіційні мови – фінська, шведська
Релігія – лютеранство
ІЛР – 0,883 (24-я в світі)
ВВП – $272,2 млрд (41-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Росією, Швецією, Норвегією
Дрони будуть літати на відстані до 10 км, переносячи вантажі вагою не більше 1,5 кг. Очікується, що час доставки не буде перевищувати 10 хвилин. Користувачі зможуть замовити готові страви з супермаркету Herkku і ресторану Monami. Перша пробна доставка вже відбулася, її прийняв мер столиці Ян Вапаавуорі.
За словами Wing, безпілотники не створюють затори, не викидають вуглекислий газ і при цьому переміщаються швидше, ніж автомобілі.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Руанді безпілотники почали доставляти кров для переливання.
За матеріалами «Фокус»
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