У арбітра зупинилося серце під час матчу на найвищому стадіоні світу

Головний арбітр матчу чемпіонату Болівії Віктор Уртадо помер внаслідок зупинки серця під час матчу, повідомляє Los Tiempos. Уртадо працював на зустрічі 25-го туру чемпіонату між командами “Олвейс Реді” і “Орієнте Петролеро”.

У другому таймі 32-річний арбітр несподівано впав на поле. Лікарям команд вдалося його реанімувати і відправити до лікарні, проте в лікарні у рефері сталася друга зупинка серця. Врятувати його не вдалося. Матч дограли з резервним суддею, а господарі поля внаслідок здобули перемогу з рахунком 5:0.

Домашня арена “Олвейс Реді” в Ель-Альто розташовується на висоті 4150 метрів над рівнем моря і вважається найвищим за розташуванням стадіоном в світі, де грають в футбол на професійному рівні.