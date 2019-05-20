Одразу ж після завершення офіційної частини інавгурації Володимира Зеленського, міністр оборони України Степан Полторак подав у відставку.

Ще під час інавгураційної промови у стінах Верховної Ради Володимир Зеленський закликав урядовців взяти аркуші паперу та ручки, щоб написати заяви про звільнення. А також вимагав у депутатів відправити у відставку міністра оборони Степана Полторака, генерального прокурора Юрія Луценка та голову СБУ Василя Грицака.

Першим з переліку вказаних чиновників президента Зеленського почув Степан Полторак та написав заяву про відставку.