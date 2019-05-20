Що говорив Зеленський під час інавгураційної промови?

Завершилась інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського. Zrada Today слідкувала за його інавгураційною промовою та зібрала найцікавіші фрагменти.

Готовий втратити посаду заради миру

Зеленський заявив, що не боїться ухвалювати складні рішення, втрачати власну популярність, свої рейтинги. Ба більше, заради миру в Україні він готовий втратити власну посаду.

Закликав українців повертатися з еміграції

“Сьогодні я звертаюся до всіх українців у світі. Нас – 65 мільйонів. Так, не дивуйтеся. Нас 65 мільйонів, тих, кого народила українська земля. Українці в Європі і Азії, в Південній і Північній Америці, в Австралії і в Африці, я звертаюся до всіх українців на планеті: ви нам дуже потрібні. Всім, хто готовий будувати нову успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство”, – сказав Зеленський під час першого виступу на посаді Президента України.

Пообіцяв громадянство усім, хто готовий допомагати Україні

Володимир Зеленський пообіцяв всім українцям, хто готовий допомагати Україні, громадянство.

“Ми все подолаємо, бо кожен з нас – українець. Ми всі українці. Не існує більших чи менших, правильних чи неправильних. Ми всі українці… Ми маємо бути єдині, адже тільки тоді ми сильні. Сьогодні я звертаюсь до всіх українців у світі – нас 65 млн. Так, не дивуйтесь, нас 65 мільйонів”, – сказав Зеленський.

Зеленський – депутатам: Вечірок не буде, будемо працювати

“А тому дуже прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. За словами президента України Володимира Зеленського, Верховна Рада повинна ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і внести зміни до виборчого законодавства”, – промовив він.

Запропонував Кабміну подати у відставку

Президент Володимир Зеленський запропонував Кабінету міністрів подати у відставку, якщо він не може розв’язувати проблеми, які хвилюють українців.

Я не розумію, чесно кажучи, наш уряд, який говорить: ми не можемо нічого зробити. Це не правда. Можете. Ви можете взяти листок, ручку і звільнити місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори. Думаю, люди це оцінять “, – сказав Зеленський.

Закликав українців стати як збірна Ісландії з футболу

Володимир Зеленський закликав українців стати першими в різних галузях і перемагати, подібно збірній Ісландії на Чемпіонатах світу та Європи з футболу.

“Ми повинні стати ісландською збірною у футболі, ізраїльтянами в обороні рідної землі, японцями у технологіях, швейцарцями в умінні щасливо жити один з одним, не зважаючи на будь-які розбіжності”, – зазначив Зеленський.

Заявив про розпуск Ради

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду. За його словами, через два місяці мають відбутися позачергові парламентські вибори.

Щоправда, невідомо, як він планує це реалізувати, оскільки розпуск означатиме порушення Конституції. Про це читайте у наступних матеріалах.

Закликав Раду звільнити голів силових структур

За словами Володимира Зеленського, звільнення зі своїх посад голови Служби безпеки України Василя Грицака, генерального прокурора Юрія Луценка і міністра оборони Степана Полторака – далеко не все, що може зробити Верховна Рада за два місяці до розпуску.

В кабінетах чиновників не повинно бути портретів Зеленського

Хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень, попросив президент України Володимир Зеленский.

“Я дуже хочу, щоб в ваших кабінетах не було моїх зображень, не було моїх портретів. Тому що президент – це не ікона, що не ідол. Президент – це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей! І перед кожним рішенням дивіться їм в очі “, – сказав Зеленський.

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