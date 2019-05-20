Зеленський: у кабінетах українських чиновників повинні висіти портрети їх власних дітей

Хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень, попросив президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський проти того, щоб в кабінетах українських чиновників були його портрети. Про це глава держави заявив в своїй інавгураційній промові у Верховній Раді.

“Я дуже хочу, щоб в ваших кабінетах не було моїх зображень, не було моїх портретів. Тому що президент – це не ікона, що не ідол. Президент – це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей! І перед кожним рішенням дивіться їм в очі “, – сказав Зеленський.

20 травня він офіційно вступив на посаду президента України.

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