Евгений Кошевой показал, как готовился к инаугурации Зеленского

Инаугурация Владимира Зеленского уже состоялась. Накануне важного мероприятия лучший друг новоизбранного президента Евгений Кошевой показал, как готовился к инаугурации. Комик наклеил на лицо пластыри для подтяжки лица.

На своей странице в Instagram Евгений Кошевой опубликовал фото, на котором позирует с серьезным выражением лица с разноцветными ленточками на голове. Завершающим штрихом стали многочисленные пластыри для подтяжки лица.

“До інавгурації готовий”, – подписал фото Евгений Кошевой и добавил тег “зеленскийпрезидент”.

Отметим, ранее Евгений Кошевой появился на дебатах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского в футболке с надписью “POHUY”. А сегодня, 20 мая, Евгений Кошевой пришел поддержать Зеленского в кепке с надписью “95 квартал”.

Ранее мы рассказали, что известно о новой первой леди Украины – Елене Зеленской. Кроме того, супруга Владимира Зеленского призналась, что хотела бы и дальше писать сценарии для “95 Квартала”.