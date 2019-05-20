На каналі Коломойського президентом України оголосили Разумкова (відео)

Під час ефіру на каналі Коломойського 1+1 відома журналістка Наталія Мосейчук оголосила президентом України радника Володимира Зеленського Дмитра Разумкова. Правда згодом телеведуча вибачилася.

Про цей випадок повідомляють у мережі Фейсбук.

Звертаючись до представника партії «Батьківщина» Сергія Власенка журналістка обмовилася.

«На що розраховує зараз політична сила «Батьківщина» за нового президента Разумкова», – сказала в ефірі Наталія Мосейчук.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко подає до суду на телеканал олігарха Ігоря Коломойського «1+1» через «чорний піар» проти нього.