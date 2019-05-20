«Зробіть це і повісьте собі медалі»: Зеленський про розпуск Верховної Ради

Президент Володимир Зеленський під час своєї інавгурації заявив, що розпускає Верховну Раду 8-го скликання.

«Я вас прошу прийняти закон про зняття депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс. Зробіть, будь ласка, відкриті списки», — сказав Володимир Зеленський.

Також новообраний президент закликав звільнити голів деяких відомств.

«Я вас прошу звільнити з посад голову Служби безпеки України, генерального прокурора України. І це далеко не все, що ви можете зробити. Але для початку досить. У вас для цього буде два місяці. Зробіть це і повісьте собі медалі. Непогані бали для дострокових парламентських виборів», — заявив Зеленський.