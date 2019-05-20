Лікування софосбувиром: базові рекомендації по харчуванню

При лікуванні гепатиту російські гепатологи сьогодні часто призначають своїм пацієнтам препарати софосбувира. Однак важливо врахувати, що одними противірусними засобами ВГС не здолати. Важливий комплексний підхід, однією з складових якого є правильне харчування.

Крім того, пацієнту слід забезпечити щоденний сон протягом дев’яти годин, відсутність стресів, помірність фізичних навантажень. Інфікованій ВГС потрібно регулярно перевіряти масу тіла. Харчуватися слід по визначеному режиму, використовуючи продукти, дозволені лікарем. При лікуванні гепатиту важливо знати, що не можна їсти при прийомі софосбувира.

Правильна дієта в даному випадку повинна знизити навантаження на печінку. Тому наголос слід робити на відварні або парові страви. Беручи софосбувир, що не можна їсти потрібно з’ясувати у лікаря.

Заборонені продукти при ВГС

При лікуванні гепатиту важливо уточнити в гепатолога, що можна їсти і що не можна. Адже деякі продукти погіршують загальний стан, провокують широкий перелік побічних реакцій, знизять ефективність дії противірусного препарату. Тому використовуючи софосбувир, що не можна їсти потрібно з’ясувати першим справою.

Фахівці категорично не рекомендують при ВГС вживати смажені продукти, жирні бульйони, свіжоспечений хліб, жирні сорти м’яса, редиску, маринади, часник, страви зі шпинатом або зі щавлем, консерванти, морозиво, копченості, шоколад, чорний кава, спиртні напої, жирні кисломолочні продукти, гострі приправи, міцний чай. Це базовий список того, що можна їсти при прийомі софосбувира.

З особливою обережністю ставляться до горіхів, квасу та інших безалкогольним напоєм. Адже навіть одноразове вживання продуктів, перерахованих вище, послабить вплив софосбувира. Враховуючи, що можна їсти і чого не можна, на тлі прийому противірусного засобу, пацієнти при ВГС у 97-98% випадків одужують. Важливу роль в цьому відіграють саме особливості харчування.

Збалансований раціон, регулярне вживання очищеної негазованої води, відмова від куріння дозволяють досягти бажаного терапевтичного ефекту. Однак у кожному випадку особливості лікування важливо обговорити з лікарем. Крім того, до початку прийому будь-яких ліків доцільно ознайомитися з офіційною інструкцією.

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