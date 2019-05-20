Зеленський назвав завдання для Ради на два місяці

Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів ухвалити зміни до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності, закон про відповідальність за незаконне збагачення, а також многострадалальный Виборчий кодекс.

Також, за словами Зеленського, необхідно звільнити голів СБУ, Генеральної прокуратури і інших силових відомств.

За словами нового глави держави, депутати повинні зробити це за найближчі два місяці. Про це Зеленський заявив з трибуни парламенту після принесення присяги.