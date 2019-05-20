Дипломатам було соромно за неохайний вигляд Порошенко

Петро Порошенко, що завершує свою роботу в якості президента України, завжди нехтував своїм зовнішнім виглядом, за що багатьом дипломатам було соромно.

Про це заявив екс-глава президентського протоколу в 2010-2013 роках Юрій Ладний.

За його словами, за зовнішній вигляд першої особи відповідає виключно сам глава держави.

Служба протоколу може втрутитися в це питання, тільки коли президент завдає зарубіжний візит, а приймаюча сторона організовує зустріч «без краваток». Лише в цьому випадку главі держави може бути рекомендований той чи інший варіант одягу.

«А в повсякденній діяльності глави держави протокол не має права втручатися в такі питання. Тим більше, що Порошенко не сприймає будь-яку критику або зауваження», — зазначив екс-чиновник.

При цьому Він звернув увагу, що Порошенко не був новачком у політиці, при президенті Вікторі Ющенку він займав пост секретаря РНБО України, при Вікторі Януковичі був міністром.

«Тому повинен володіти хоча б основами ділового етикету, мати пристойний зовнішній вигляд — вигладжений діловий костюм, незаношенную сорочку, нестоптанную взуття і шкарпетки без дірок», — зазначив він, додавши, що «п’ятий президент завжди нехтував цим».

Що стосується випадку, коли Порошенко і президент США Дональд Трамп зустрічалися в однакових червоних краватках, то, за словами Ладного, цей варіант одягу також вибирав сам президент України (хоча подібні випадки не рідкість із-за обмеженої колірної гами). За словами екс-чиновника, таким чином Порошенко хотів натякнути на свою близькість до Трампу і підтримку останнім київської влади.

А ось перші леді ніколи не можуть потрапити в подібну ситуацію. Їх однаковий зовнішній вигляд буде катастрофою.

«Тому питання одягу перших леді обов’язково повинні узгоджуватися заздалегідь, щоб уникнути неприємних конфузів. Зокрема, коли готуються візити президентської пари за кордон, протокол завжди заздалегідь обговорює ці питання з приймаючою стороною. І у першої леді України, таким чином, є час на підготовку сукні, костюма та інших атрибутів в колірної гамі», — зазначив Він.