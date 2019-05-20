Зеленський розпускає Раду: стало відомо про порушення

Розпуск Верховної Ради президентом України Володимиром Зеленскимприведет до правової колізії.

Про це OBOZREVATEL розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України, депутат Верховної Ради України першого скликання Володимир Крижанівський. Коментуючи Указ президента, в якому в якості підстави для розпуску Ради вказується на факт відсутності коаліції депутатських фракцій з 19 лютого 2016 року, він зауважив: «У Конституції ніяк не описано, як саме має відбуватися припинення повноважень Ради».

Він пояснив, що факт відсутності коаліції в Раді протягом тривалого часу ніяк не був офіційно зафіксований.

«Повинно було бути зроблено оголошення – або президента, або Верховної Ради – про те, що коаліція припинила існування, і що почався відлік 30 днів для створення нової коаліції. Такої заяви не було», – пояснив він.

Крижанівський продовжив: відлік цих 30 днів можна було б вести з 17 травня поточного року, коли з коаліції вийшла фракція «Народного Фронту». «Але тільки тепер знову не зрозуміло: хто встановив факт відсутності коаліції?»

За прогнозами Крижанівського, відразу ж після підписання Указу про розпуск Ради парламент де-юре припиняє свої повноваження. В той же день група народних депутатів «у кількості не менше 45 осіб» звернеться в Конституційний Суд України про визнання Указу неконституційним. Якщо КС задовольнить це звернення, робота Верховної Ради України поточного скликання повинна бути відновлена.

Він додав, що рішення КС може бути позитивним з двох причин: або порушення процедури оголошення про відсутність коаліції, або за своєю ідеєю, за своїм змістом цей Указ суперечить Конституції.

«Це буде колізія. І не зрозуміло, що ж буде», – підкреслив Крижанівський.