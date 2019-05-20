Медики назвали продукт, що допомагає в лікуванні ракових захворювань

Вчені з США встановили, що гранат може допомагати в лікуванні ракових захворювань.

Мова йде про особливі ферменти, які містяться в соці фрукта. Фахівці провели масштабне дослідження, в ході якого запропонували його учасникам кожен день випивати по 220 грамів гранатового соку після процедур, пов’язаних з лікуванням раку простати.

У підсумку виявилося, що напій стимулював вироблення гормону PSA, який дозволяє не тільки зменшити негативний вплив хіміотерапії, але і прискорити процес одужання. Приблизно у 70% пацієнтів, що вживають гранатовий сік, спостерігалося зниження проліферації клітин раку і збільшення рівня гормону PSA.

За словами фахівців, продукт корисний при лікуванні гормонозалежної онкології, яка вважається однією з найбільш поширених у всьому світі. У гранатовому соку міститься багато елагової кислоти, що дозволяє зупинити розмноження шкідливих клітин. Гранатовий сік допомагає судинам відновитися після різних захворювань і стабілізувати тиск.

Фахівці рекомендують вживати його навіть для профілактики в невеликих кількостях, оскільки надлишок деяких речовин може призвести до підвищення кислотності в організмі.