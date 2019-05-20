Зеленський не згадав про українців з Антарктиди

Президент Володимир Зеленський під час інавгураційної промови не згадав про українців, котрі проживають на антарктичній станції “Академік Вернадський”.

Він звернувся до українців у Європі і Азії, Північній та Південній Америці, Австралії і Африці, але забув про Антарктиду.

“Ми все подолаємо, бо кожен з нас – українець. Ми всі українці. Не існує більших чи менших, правильних чи неправильних. Ми всі українці… Ми маємо бути єдині, адже тільки тоді ми сильні. Сьогодні я звертаюсь до всіх українців у світі – нас 65 млн. Так, не дивуйтесь, нас 65 мільйонів”, – сказав Зеленський.

Підкреслимо, що на станції “Академік Вернадський” в Антарктиді постійно проживає як мінімум 12 українців.

“Академік Вернадський” – єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює цілий рік і є метеорологічною та географічною обсерваторією. Вона належить Україні з 1996 року.