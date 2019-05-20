ГФС вимагає у “Арселорміттал” доплатити в бюджет 172 млн

16 травня Дніпропетровський окружний адмінсуд відкрив провадження по справі №160/4438/19 за позовом ПАТ “Арселорміттал Кривий Ріг” до Офісу великих платників податків ГФС про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення №0000754615 від 15.02.2019 про збільшення позивачу суми грошового зобов’язання Зобов’язання по сплаті податку на прибуток у розмірі 114,6 млн грн накладення 57,3 млн грн штрафних санкцій (всього – 171,9 млн грн).

Додамо, що 26.02.2019 Дніпропетровський окружний адмінсуд задовольнив позов ПАТ “Арселорміттал Кривий Ріг” в Офіс великих платників податків ДФС по іншій справі (№810/4797/18) та скасував податкові повідомлення-рішення №0005154615 від 14.06.2018 (яким збільшено суму грошового зобов’язання по ПДВ на 2,5 млн грн) і №0005164615 від 14.06.2018 (яким застосовано штраф у сумі 510 грн).

У цьому разі суд серед іншого констатував, що Офіс великих платників податків ДФС не надав належних доказів, що фінансово-господарська операція між ПАТ “Арселорміттал Кривий Ріг” та низкою компаній “не була спрямована на настання реальних наслідків фінансово-господарської діяльності, а отримані позивачем товари були в подальшому реалізовані іншим контрагентам з метою отримання прибутку “(цитата).