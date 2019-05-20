Дмитро Маринін: Корупцію в Харкові очолює Кернес

Для забезпечення життєдіяльності міста в Харкові працює близько сотні комунальних підприємств. Ці підприємства «обілечує» харків’ян від народження і до смерті.

При цьому жодне з цих підприємств не є прибутковим, а значить, і не платить ніяких податків у міську скарбницю. Більш того, багато комунальні підприємства-монополісти щорічно дотуються з міського бюджету на десятки і сотні мільйонів гривень. У результаті міський бюджет щороку втрачає 3-5 мільярдів гривень (річний бюджет ~18 млрд грн).

І саме про цих підприємствах-монополістах можна розповісти…

Після мого депутатського запиту ще в 2014-му році було внесено до ЄРДР кримінальне провадження за ч. 5 статті 191 КК України (розкрадання в особливо великих розмірах групою осіб) щодо керівництва КП «Жилкомсервіс».

Їх звинувачують в розкраданні близько 10 мільйонів, але за моїми підрахунками, ця сума обчислюється мільярдами гривень. До сьогоднішнього дня триває суд за обвинуваченням вже колишнього директора Яковлєва та головного бухгалтера Кузнєцової. Суд затягують всіма можливими способами…

Другий монополіст КП «ХТМ»(Харківські теплові мережі).

Тут також не одне кримінальне провадження відносно посадових осіб підприємства. Наприклад, щодо використання кредиту, отриманого в Міжнародному банку реконструкції та розвитку.

Розслідування справ йде, на мій погляд, дуже повільно і я взагалі сумніваюся, що справа дійде до суду.

Досить багато кримінальних проваджень сьогодні зареєстровані стосовно КП, які здійснюють капітальний і поточний ремонт житлового фонду міста.

Мною зафіксована спроба «продажі» кримінальної справи прокурорами… Справа стосувалася посадових осіб відразу двох КП «Жилкомсервіс» та «Харківспецбуд». Ці «хлопці» провели фіктивні документи на кілька мільйонів гривень за виконані роботи в 2016-му році… насправді ж роботи не виконувалися.

Я домігся того, що «закрити» цю справу не вийшло, і розслідування триває.

Зараз ведуться слідчо-оперативні дії по кримінальному провадженню про багатомільйонні розкрадання посадовими особами КП «Житлобуд», яке також займається ремонтом житлового фонду міста.

В одному з районних судів Харкова розглядається справа за обвинуваченням в особливо великих розкраданнях директора КП «ХРСП»(Харківське ремонтно-будівельне підприємство) Сироти С. Б. Він купив на 5 млн грн б/у техніку, а за документами провів її як нову.

Список кримінальних справ можна продовжувати нескінченно…

Реконструкція парку ім. Шевченка давно вже зацікавила прокуратуру Харківської області.

Реконструкція зоопарку, на яку міська виконавча влада вирішила витратити 10% річного бюджету міста, теж принесе багато несподіванок».

Парк культури і відпочинку імені Горького, яким так любить хвалитися Кернес — це взагалі окрема тема.

Кредит в 20 мільйонів євро, який взятий ще у 2011 році досі не погашений. Досі в заставі знаходиться комунальне майно міста, а гарантом цього кредиту, до речі, є інше КП «Харківський метрополітен». Парк давно працює і атракціони в ньому зовсім недешеві. Але при цьому не просто не відданий кредит, але і щорічно з бюджету виділяється на цей парк близько 100 млн грн. Гроші бюджету просто розкрадаються! Зараз прокуратура звернула увагу на туалет в парку Горького, який відремонтували за 5,6 млн грн.!!!

Можна довго продовжувати говорити і писати про тієї тотальної корупції і крадіжці бюджету Харкова, але найжахливіше в усьому цьому, що досі ніхто не покараний!

Будучи депутатом, я зі своїми помічниками провів чимало роботи з аудиту роботи практично всіх КП міста і розумію, яким міг би бути наш Харків, якби не крадіжка Кернеса і КО.