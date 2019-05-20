Рінат Ахметов почав позбуватися нерухомості в Києві

Девелоперський підрозділ компанії СКМ Ріната Ахметова, компанія “Еста Холдинг” може продати частину своїх активів у Києві. На продаж виставлено ділянку площею 1 га по вул. Фролівська 9-11 за $ 15 млн, йдеться в оголошенні на сайті OLX.

“Еста Холдинг” стала власником землі і приміщень фабрики “Юність” у 2008 році, коли АМКУ дозволив кіпрській офшорній компанії Klapatis Trading отримати контроль над компанією Андріївський Плаза французького бізнесмена Бертрана Коста. Фабрика не працювала з 2005 року. На місці фабрики “Еста Холдинг” планувала побудувати торгово-офісний центр Андріївський площею близько 70 000 кв м, і в 2012 році знесла частину корпусів фабрики “Юність”. Це призвело до конфлікту з громадськістю: під будівельним майданчиком стали проводитися акції протесту. Активісти звинувачували девелопера в знесення будівель — пам’яток архітектури. Роботи на майданчику співпало з реконструкцією Андріївського узвозу, що лише підвищив градус конфлікту.

Повідомлення “Еста Холдингу” про те, що будівлі колишньої швейної фабрики не представляли ніякої історичної цінності, були побудовані в 80-х роках минулого століття і перебували в аварійному стані, ніякого ефекту не мали. “Рінат Ахметов ухвалив рішення відмовитися від будівництва торгово-офісного центру, оскільки конфлікт виявився дуже гучним. На цьому він, за підрахунками експертів, втратив близько $50 млн”, — розповідає директор девелоперської компанії, що побажав залишитися неназваним. За ініціативою Еста Холдингу було створено громадську раду, який визначив, що на місці фабрики повинен відкритися культурний центр і відкритий публічний простір. Але ці плани втілити в життя компанія не встигла через війни, що почалася на сході країни.

До 2014 року “Еста Холдинг” вважався однієї з найбільш динамічно розвиваються девелоперських компаній в Україні. Компанії належали знакові об’єкти в Києві і Донецьку, серед яких-п’ятизіркові готелі “Донбас Палас” (Донецьк), “Опера” (Київ), четвірка Park Inn by Radisson (Донецьк), офісний центр “Пушкінський“ (Донецьк) і друга черга бізнес-центру Леонардо, а також київський ЦУМ. Девелопер розглядав ще кілька об’єктів для покупки. Наприклад, цікавим для Еста була перша черга бізнес-центру Леонардо, яка належить ірландській компанії Quinn group. Але операція так і не відбулася. За останні кілька років компанія втратила всі свої активи в Донецьку і змогла частково заповнити втрати завдяки київського ЦУМу, який був відкритий в листопаді 2016 року.

З тих пір, за даними банкірів, “Еста Холдинг” не бере участь в переговорах про купівлю нових активів. У прес-службі компанії наполягають, що “Еста Холдинг” планує продовжувати інвестувати кошти в ринок нерухомості. Можливо, девелопер хоче оптимізувати свій портфель перед новими покупками.

Одним з варіантів може бути продаж земельної ділянки під фабрикою на Подолі площею близько 1 га за $15 млн, оголошення про яку з’явилося на початку травня. За словами ріелтора, який займається реалізацією землі, документи на право власності у продавця є. Але немає дозволів на будівництво. “Зараз “Еста Холдинг “ ні з ким не веде переговорів щодо продажу цієї ділянки. Розміщене на OLX оголошення ініційовано не нами. “Еста Холдинг” звернувся до ресурсу OLX з вимогою прибрати це оголошення”, — повідомили в прес-службі компанії. Але за три дні після цього оголошення про продаж ділянки на OLX так і не видалили.

Крім земельної ділянки компанія готова продати готель “Опера” за $30 млн. “Готель дійсно хороший, але $30 млн за нього — багато. Я думаю, що його ринкова вартість становить $20 млн, оскільки необхідно інвестувати кошти в реконструкцію готелю”, — говорить інвестиційний банкір, що побажав залишитися неназваним. Ми періодично отримуємо пропозиції від потенційних покупців готелю “Опера”, яким цікавий цей актив, повідомили у прес-служби “Еста Холдингу”. “Всі пропозиції, які надходять ми розглядаємо і аналізуємо. Однак на поточний момент ніяких переговорів щодо продажу готелю ми не ведемо”, — сказано у відповіді прес-служби компанії.