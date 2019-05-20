У Кривому Розі школяр зірвався зі скелі кар’єру і загинув

У Покровському районі міста Кривий Ріг із кар’єру зірвався та впав у воду 13-річний хлопець. Від отриманих травм він загинув. Разом з ним була ще дівчина-одноліток, її госпіталізовано. Про це розповіла інспектор відділу моніторингу Криворізького відділу поліції Оксана Лєсонєн.

“19 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Покровського району в одному із кар’єрів зі скелі зірвався хлопець. В результаті падіння від отриманих травм він помер. Тіло хлопчика 2006 року народження направлено для проведення судово-медичної експертизи”, – розповіла вона.

Як зазначили у Криворізькому управлінні ДСНС, тіло загиблого хлопця водолази дістали з 5-ти метрової глибини на відстані 3-х метрів від берега затопленого кар’єру.

За словами Оксани Лєсонєн, разом з хлопцем була ще дівчинка, того ж року народження.

Водночас у прес-службі ДСНС додали, що травмовану дівчину з попереднім діагнозом — перелом кісток лівого ліктьового суглоба та забої обох верхніх кінцівок було госпіталізовано до 8-ї міської лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження ч.2 ст. 115 ККУ (нещасний випадок). Наразі тривають слідчі дії.