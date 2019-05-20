“Вони як криси розбіжалися”, – Сергій Лещенко прокоментував розпуск Верховної Ради

Народний депутат Сергій Лещенко розповів, що депутати повинні спочатку прийняти законопроекти, а потім вже необхідно розпустити Верховну Раду. Про це повідомляє кореспондент Zrada.today.
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На думку народного обранця, Верховна Рада має прийняти необхідні законопроекти, а вже її необхідно розпустити. Так, Лещенко розповідає, що у депутатів ще є тиждень для прийняття законів.
“Вони (народні депутати), як криси розбіжалися… Я вважаю, що зараз необхідно зібратися у Верховній Раді та прийняти закони. Ну нехай він (Зеленський) через тиждень підпише указ”, – розповів Сергій Лещенко.
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