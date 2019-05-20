Как у Путина прокомментировали инаугурацию Зеленского 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал пару комментариев относительно заявлений президента Украины Владимира Зеленского на инагурации.

Прекращение огня на Донбассе

«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — реагирует Песков на слова Зеленского о небходимости прекращения огня на Донбассе.

Песков, как и раньше, отрицает присутствие российских военных формирований на Донбассе, вопреки численным доказательствам. Представитель страны-аргессора называет это “внутренним конфликтом”.

Вернуть Крым

«Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может», — цитирует Пескова .

Он заявляет, что это один из регионов России.

Напомним, в марте 2014 года в результате незаконного захвата административных зданий так называемыми “зелеными человечками” в Крыму провели псевдореферендум. Россия заявила, что большинство местных жителей проголосовали за присоединение к РФ и посчитала это адекватным поводом аннексировать украинскую территорию. К тому же, с 1994 года Россия (наряду с США и Великобританией) была и должна быть гарантом территориальной целостности Украины в рамках Будапештского меморандума. Оккупировав эти территории, Россия нарушила международное право.

Встреча лидеров Украины и России

Песков говорит, что у Путина нет в повестке дня контактов с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Нет, в настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет», — цитирует ответ Пескова на соответствующий вопрос RT.

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