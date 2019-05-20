Уколов порівняв склад закордонних гостей під час інавгурації Зеленського і Порошенка

Політолог Віктор Уколов поділився враженнями від інавгураційних урочистостей у Верховній Раді України. Він також порівняв склад закордонних гостей, які були присутні сьогодні на інавгурації нового президента Володимира Зеленського зі складом гостей, які були присутні у 2014 році під час інавгурації Петра Порошенка. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Віктора Уколова, розміщений у соціальній мережі Фейсбук.

Уколов пише: «На інавгурації кілька президентів: Грузії, Литви, Естонії, Латвії та спікери.

США прислала міністра енергетики і навіть дружня Хорватія якогось чиновника.

А з ФРН взагалі колишній міністр приїхав, а з Австрії – один з депутатів.

Інтерес до України явно падає просто на очах.

Для порівняння нагадаю 2014 рік, коли була інавгурація Порошенка:

тоді було 23 очільника — на рівні глав держав, урядів, парламентів і керівників міжнародних організацій; 5 — на рівні віце-прем’єр-міністрів; інші — на рівні міністрів закордонних справ та послів:

Федеральний Президент Австрійської Республіки Гайнц Фішер;

Президент Республіки Албанія Буяр Фаїк Нішані;

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко;

Президент Республіки Грузія Георгій Маргвелашвілі;

Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайтє;

Президент Республіки Польща Броніслав Коморовський;

Федеральний Президент Швейцарської конфедерації, чинний голова ОБСЄ Дідьє Буркхальтер;

Президент Федеративної республіки Німеччина Йоахим Гаук;

Президент Республіки Македонія Георге Іванов;

Президент Республіки Молдова Ніколае Тімофті;

Президент Румунії Траян Бесеску;

Президент Республіки Словенія Борут Пахор;

Президент Словацької республіки Іван Гашпарович;

Віце-президент США Джозеф Байден;

Прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер;

Прем’єр-міністр Казахстану Карім Масімов;

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд;

Президент Ради Європи Герман Ван Ромпей;

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзанньєр;

Прем’єр-міністр Латвії Лаймдота Страуюма;

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан;

екс-Президент Республіки Польща Александер Квасьнєвський;

екс-Президент ЄП Пет Кокс;

Голова парламенту Азербайджану Октай Асадов».

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