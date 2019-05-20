Уколов порівняв склад закордонних гостей під час інавгурації Зеленського і Порошенка

Політолог Віктор Уколов поділився враженнями від інавгураційних урочистостей у Верховній Раді України. Він також порівняв склад закордонних гостей, які були присутні сьогодні на інавгурації нового президента Володимира Зеленського зі складом гостей, які були присутні у 2014 році під час інавгурації Петра Порошенка. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Віктора Уколова, розміщений у соціальній мережі Фейсбук.
Уколов пише: «На інавгурації кілька президентів: Грузії, Литви, Естонії, Латвії та спікери.
США прислала міністра енергетики і навіть дружня Хорватія якогось чиновника.
А з ФРН взагалі колишній міністр приїхав, а з Австрії – один з депутатів.
Інтерес до України явно падає просто на очах.
Для порівняння нагадаю 2014 рік, коли була інавгурація Порошенка:
тоді було 23 очільника — на рівні глав держав, урядів, парламентів і керівників міжнародних організацій; 5 — на рівні віце-прем’єр-міністрів; інші — на рівні міністрів закордонних справ та послів:
Федеральний Президент Австрійської Республіки Гайнц Фішер;
Президент Республіки Албанія Буяр Фаїк Нішані;
Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко;
Президент Республіки Грузія Георгій Маргвелашвілі;
Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайтє;
Президент Республіки Польща Броніслав Коморовський;
Федеральний Президент Швейцарської конфедерації, чинний голова ОБСЄ Дідьє Буркхальтер;
Президент Федеративної республіки Німеччина Йоахим Гаук;
Президент Республіки Македонія Георге Іванов;
Президент Республіки Молдова Ніколае Тімофті;
Президент Румунії Траян Бесеску;
Президент Республіки Словенія Борут Пахор;
Президент Словацької республіки Іван Гашпарович;
Віце-президент США Джозеф Байден;
Прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер;
Прем’єр-міністр Казахстану Карім Масімов;
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд;
Президент Ради Європи Герман Ван Ромпей;
Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзанньєр;
Прем’єр-міністр Латвії Лаймдота Страуюма;
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан;
екс-Президент Республіки Польща Александер Квасьнєвський;
екс-Президент ЄП Пет Кокс;
Голова парламенту Азербайджану Октай Асадов».
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