Казуси, які траплялися під час попередніх інавгурацій

Вже п’ять президентів присягали на вірність українському народу. У 1991 році першим став Леонід Кравчук. Тоді на інавгурації пролунав Гімн України, який співали одиниці, бо на той час офіційно текст ще не був затверджений. Про це повідомляє “Інвестор-ЮА”.

Не співали гімну і під час першої інавгурації Леоніда Кучми у 1994 році. Військовий оркестр лише зіграв композицію.

Наймасштабнішою стала інавгурація Віктора Ющенка у 2005 році, яка відбулася після Помаранчевої революції. Після офіційних заходів у Верховній раді Ющенко поїхав на Майдан Незалежності, де поспілкувався з українцями.

Одразу все пішло не так у Віктора Януковича. Під час інавгурації у 2010 році перед ним зачинилися двері Верховної Ради, присягу складав у напівпорожній залі, а під час виконання гімну з’ясувалося, що він не знає слів.

Не обійшлося без несподіванок і в Петра Порошенка. Коли він підходив до будівлі парламенту, перед ним упав солдат із почесної варти. Ймовірно, від спеки та перевтоми.