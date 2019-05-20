У 2021 армія РФ отримає перший стратегічний бомбардувальник ТУ – 160М2

оссийское КБ Туполєва виконує замовлення на виробництво п’ятдесяти стратегічних бомбардувальників нової модифікації ТУ – 160М2.

Першу машину цього класу війська повинні отримати вже в 2021 році. За попередніми даними, новий літак не буде розвивати надзвукових швидкостей, але зможе долати відстань понад 11 тисяч кілометрів і нести 30т. бойовий навантаження. А планер модифікованого бомбардувальника буде виготовлений з стелс-матеріалів.

Основними перевагами цієї модифікації бомбардувальника військові вважають підвищений термін служби (більше 50 років), збільшену на 1 тисячу кілометрів дальність польоту і можливість нести високоточні крилаті ракети нового типу, в тому числі в ядерному спорядженні.

Виробництво ТУ – 160М2 не тільки зміцнить обороноздатність країни, але і створить позитивний економічний ефект. Найбільший в сучасній російській історії контракт на виробництво 50 літаків забезпечив роботою співробітників Казанського авіаційного заводу (КАЗ) до 2027 року. А якщо перевести цей контракт у фінансову площину, то підприємство за виконану роботу отримає 160 мільярдів рублів.

За попередніми даними, все замовлення (50 машин ТУ – 160М2) збройні сили Росії повинні отримати в 2030 році, а до 2023 року КАЗ планує поставити на службу чотири стратегічних бомбардувальника.