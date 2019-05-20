Зеленський назвав умову для початку діалогу з РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу з РФ, але спочатку має відбутися звільнення українських полонених.

Про це глава держави сказав у своєму зверненні до українського народу після інавгурації у Верховній Раді в понеділок, 20 травня.

«Наше найперше завдання – припинити вогонь на Донбасі«, — сказав Зеленський.

«Мене часто запитували, а на що ви готові заради припинення вогню? Дивне питання. А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей. На що? Можу запевнити, для того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я точно не боюся приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги, і якщо буде необхідно, я без коливань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир», — заявив президент.

При цьому він додав: «Не втрачаючи наші території, ніколи».

Також Зеленський зазначив, що початком діалогу має стати звільнення всіх полонених українців.

«Не ми розпочали цю війну, але нам цю війну закінчувати. І ми готові до діалогу. Але я впевнений, що першим кроком для початку цього діалогу стане повернення всіх українських полонених», — підкреслив він.