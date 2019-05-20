Зеленський сьогодні збере фракції для консультацій з питання розпуску Ради, — нардеп Карпунцов

Президент Володимир Зеленський збирається сьогодні ввечері, 20 травня, провести консультації з фракціями щодо розпуску Ради.

Про це повідомив народний депутат Валерій Карпунцов.

За словами нардепа, указ може бути вже сьогодні ввечері

«Поки немає указу про розпуск Ради. Він ще не провів консультації з фракціями. Сьогодні буде це проводити. Зараз він запрошує. Він повинен це зробити. Це норма конституції. Подивимося, що буде в обґрунтуванні. На порушення конституції він не піде. Ввечері, я так розумію буде указ», — заявив Карпунцов.