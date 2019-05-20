Журналіст: Коломойського чи купили, чи взяли на гачок

З першого ж дня президентства Зеленського пішла стрімка здача державних інтересів.

Все вказує на те, що Зеленський – прикриття навіть не для Коломойського. Він прикриття для чисто кремлівської влади в Україні. Коломойського чи купили, чи взяли на гачок. Дуже поспішають, поки жертва, усыпленная інформаційним отрутою, а не прокинулася і не почала пручатися.

Про це у своєму блозі пише журналіст Олександр Костюк.

Він зазначає, що заява про закінчення війни означає лише те, що Донбас буде повернуто в Україну на умовах Кремля. З подальшою федералізацією інших регіонів, поширенням бойовиків на всю територію України. Інакше закінчити війну нереально. Заява Зеленського про розпуск Верховної Ради означає, що Кремль врахував помилки 2014-го і поспішає знищити останній оплот української державності. Для підтримки цих дій в Україні було оперативно надіслано «генерала юридичних військ» Портнова. Вимога – звільнити керівників СБУ і Міноборони означає початок руйнування силових структур, взяття їх під кремлівський контроль. Заяву про «пряме народовладдя», «референдум» і «соцопитуванні» означає остаточне руйнування держави під оплески охлоса. Адже очевидно, що всі свої бажання Кремль реалізує шляхом правильно організованих референдумів.

Журналіст підкреслює, на капітуляцію чітко вказує факт запуску соцопитувань: «ви за мир або війну»? Взагалі проводити під час війни соцопитування на тему «чи варто воювати?», «що ви хочете – війни чи миру?» і поширювати це в ЗМІ – це дійсно вже акт зради і капітуляції з боку тих, хто ці опитування замовляє і поширюють. Тому що відповідь з боку «простого народу» в будь-які часи і в будь-якій країні буде однозначна. Пересічний обиватель завжди переважно проти війни, за мир на будь-яких умовах. І жодна держава, в якій під час війни, а особливо затяжної війни, запускаються такі референдуми – існувати як незалежна держава не може.