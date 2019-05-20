«Простий» хлопець: НАЗК опублікував декларацію Зеленського

Зеленський задекларував і кілька номерів у готелі Марина Тауерс в Белізі

Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму сайті оприлюднило декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.

Слід зазначити, що у декларації Зеленський зазначив 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплата склала 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.

Крім того, чинний Президент повідомив, що йому і дружині належить 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві й окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.

Зеленський володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.

Також йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі.

Крім того, Зеленський зазначив, що йому належать компанії “Киноквартал” і “Студія Квартал-95”.

Зеленський задекларував і кілька номерів у готелі Марина Тауерс в Белізі.

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Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, під час інавгурації новообраний Президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду VIII скликання. Однак для цього Глава держави ще має підписати й оприлюднити відповідний указ. Народні депутати вже розмірковують, на яке ж число будуть призначені дострокові вибори – називають 14 і 28 липня.

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Джерело: 5 канал