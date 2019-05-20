Медики назвали справжні причини зайвої ваги

Більшість людей із зайвою вагою незадоволені своїм тілом. Вони пробують різні способи схуднути: сідають на дієти, займаються спортом – але часто титанічні зусилля не дають результату. І навіть якщо кілограми йдуть, то потім повертаються. Знову і знову жінки сідають на дієти, але щоразу відчувають розчарування і ще більшу нелюбов до свого тіла. А може, проблема в чомусь іншому?

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, про це пише HealthyStyle.

“Труднощі людей, у яких не виходить схуднути, – в роз’єднанні фізичного тіла і емоційного”, – вважає лікар-терапевт, дієтолог, гештальт-терапевт Катерина Мартовицька. Наше фізичне тіло – це контейнер для нашої душі. Тілесний процес, образ тіла, не може існувати у відриві від емоційного стану.

Набір і утримання ваги у людей часто є симптомом стримування почуттів, бажань, відмови від відчуттів, від недозволення собі бути чутливим.

Часто люди відчувають невпевненість, нестійкість в цьому світі, тривожність. Буває, що людина, перенісши якийсь стрес, раптом в короткі терміни починає гладшати, хоча в харчуванні та способі життя нічого не змінювалося. Це означає, що не усвідомлені і не перероблені почуття “осідають” в тілі у вигляді жиру – інакше організм не може впоратися з чимось нестерпним.

Що робити, щоб скинути вагу? Якщо ви усвідомили, що причина набору ваги, можливо, в незавершених психологічних процесах, впоратися тільки дієтами і фізичними навантаженнями досить складно. Допоможуть практики, за допомогою яких можна синхронізувати тіло і душу.

Практики помічання себе. Як можна частіше зосереджуйтесь на своїх відчуттях і ставте собі питання: “Як я зараз дихаю? Чому я зараз дихаю ось так, а коли з кимось в контакті, я дихаю інакше? Що змінюється, коли я одна або коли є люди навколо?”. Така практика з боку може здатися простою, але, якщо регулярно зупиняти себе хоча б на секунду і прислухатися до себе, вона може давати багато усвідомлення і відчуття внутрішнього руху.

Практики відпускання. Важливо перестати себе лаяти і навчитися себе прощати. Допоможе медитативна практика “дієта вибачення”. Щодня протягом тижня ви пишете по 70 пунктів, за що ви себе прощаєте. Наступний тиждень ви продовжуєте ту ж практику, але вже прощаєте когось значущого в своєму житті. Протягом тижня ви можете таким чином прощати різних людей. Ще тиждень ви прощаєте світ, уряд, Всесвіт і т.д.

Важливо дозволяти собі проживати емоції, які виникають в процесі цієї практики. Плачте, якщо хочеться плакати.

Психологічний процес – найважливіший на шляху набуття тіла, яке буде вам подобатися. А для початку важливо визнати, що зайві кілограми вам в даний момент потрібні, без них ви б не впоралися зі своїми психічними процесами. З цього починається любов до себе і ті зміни, до яких ви прагнете.

Нагадаємо, вчені назвали вікторіанську “дієту для бідних” найефективнішою для людей, які прагнуть розпрощатися із зайвими кілограмами. Натуральні продукти, за словами фахівців, будуть максимально корисні для організму через вміст в своєму складі необхідних вітамінів і мікроелементів.

: НП