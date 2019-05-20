У депутата Волинської облради, погрожуючи пістолетом намагалися викрасти авто

Вранці, 20 травня, вранці в будинок депутата обласної ради райцентру Камінь-Каширський проник невідомий чоловік і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, намагався викрасти його автомобіль.

За інформацією прес-служба поліції Волині потерпілий самостійно повідомив про подію в сім годин ранку.

На місце події оперативно прибуло обласне керівництво поліції, місцевий відділ поліції, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що зловмисник проник у приміщення і погрожував застосувати методи насильства з спробою викрасти автомобіль. Правопорушнику не вдалося виїхати з двору садиби і він утік. Заявник і члени родини не постраждали. Поліцейські ввели в дію операцію «Сирена» з метою встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину та притягнення їх до відповідальності. Поліція за фактом замаху на незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з погрозою застосування насильства, вчинене з проникненням у приміщення, почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) і ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.