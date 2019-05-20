Слідом за відходом Грицака слід очікувати параду відставок – експерт

Слідом за відходом глави Служби безпеки України Василя Грицака, слід очікувати параду відставок.

Про це в коментарі ГолосUA повідомив політолог Павло Рудяков.

«Грицак подав у відставку, оскільки був призначений на свою посаду за президентською квотою. Він просто вирішив піти красиво, і не чекати указу про звільнення. Прийшов новий Президент, а отже, змінюється весь керівний склад відомств. В тому числі і силовиків. Слідом за відходом Грицака слід очікувати параду відставок. Найгучнішою могла б стати відставка Уляни Супрун, але вона заявила, що збирається залишитися, оскільки за нею стоять потужні групи впливу», — сказав П. Рудяков.