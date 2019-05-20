У поліції порахували, скільки людей спостерігали за інавгурацією Зеленського в Маріїнському парку

Близько трьох тисяч людей, присутніх на площі біля Верховної Ради, спостерігали за процесом інавгурації президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Також він додав, що за громадським порядком у центрі Києва стежили 3,5 тисячі правоохоронців, – передають ЗМІ.

Як повідомляє департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України в понеділок, ситуація в ході заходу контрольована, порушень правопорядку не зафіксовано. Нагадаємо, сьогодні з 6:00 з-за інавгурації президента було перекрито рух транспорту в центрі Києва. Зараз вулиці міста знову відкриті.