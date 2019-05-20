Мадонна стала «козирем» Ізраїльського Євробачення. Та чим запам’яталося Євробачення 2019. ФОТО і ВІДЕО

В суботу вночі в Ізраїлі завершився 64-ий конкурс “Євробачення”.

Перемога дісталася представнику від Нідерландів, Дункану Лоуренсу з піснею “Arcade”, яка у підсумку від глядачів та міжнародного журі набрала 492 бали. Від радості Дункан заплакав, що й не дивно, бо він перший, хто за 44 роки приніс перемогу в Голландію.

Перемога не стала несподіванкою, адже Лоуренс був першим в рейтингу серед букмекерів та експертів, а його відео в Ютубі набрало рекордну кількість переглядів (12 мільйонів).

Срібне місце посів представник Італії — Махмуд, який не набагато відстав від Лоуренса (на 27 балів).

Бронзовим призером став представник Росії — Сергій Лазарєв (369 балів).

Окрім виступу нідерландського учасника, Євробачення запам’яталося багатьма приємними моментами.

Адже конкурс став одним із найяскравіших за історію Євробачення.

Шокуючий виступ Мадонни

Мадонна, 60-річна співачка стала “козирем” гранд-фіналу конкурсу Євробачення-2019.

На сцену співачка вийшла в закритому вбранні, а потім залишилася в одному корсеті з конусоподібним бюстом і прозорій спідниці від відомого кутюр’є Жан-Поля Готьє. Око Мадонни закривала піратська пов’язка, а на голові — корона. Дівчата з балету зірки були вдягнені у вінки й протигази.

Епатажний номер артистки, де були присутні декорації та одяг з релігійними елементами, став своєрідною проблемою для організаторів, які турбувалися за несхвальну реакцію католицької церкви. Перша пісня, яку зірка заспівала називається “Like a Prayer” – легендарній пісні в цьому році виповнюється 30 років.

Другу пісню Мадонна виконала разом з американським репером Quavo. “Future” – трек, який увійшов до нового альбому співачки “Madame X”. Під час виконання цієї композиції, у двох танцюристів на спині були зображені прапори Ізраїлю і Палестини, при цьому вони обнялися і в кінці номера разом пішли зі сцени. Використання прапора Палестини гостро засудив Європейський мовний союз.

Зрозуміла причина чому, відео виступу Мадонни недоступне на офіційному каналі Євробачення. Моментами інтернет-користувачі завантажують уривки, які досить швидко видаляють.

Активні користувачі соціальних мереж та глядачі Євробачення захоплені політичною “витівкою” скандальної співачки, проте виступ зазнав і критики на адресу виконання співачки, мега-зірка не потрапляла в ноти та фальшивила.

Вірка Сердючка знову підірвала зал Євробачення

Найбільш довгоочікуваним для українців та шанувальників конкурсу став виступ Вірки Сердючки. Яка заспівала переможну пісню Нетти Барзилай.

Елена Фурейро, Кончіта Вурст, Макс Земелов, заспівали пісні один одного. Переможну пісню нашої Вірки

“Lasha Tumbai” мала честь заспівати тогорічна представниця Греції Елена Фурейра.

Несподівана фаворитка міжнародного журі

Несподіванкою стала для поціновувачів Євробачення стало друге місце представниці Північної Македонії. Щоправда, за результатами голосування журі з різних країн. Обійти її зміг тільки швед.

Варто зауважити, що до другого півфіналу Тамара Тодевска була поміж аутсайдерів, згідно з прогнозами букмекерів, проте, її гарний виступ приніс їй як любов публіки, так і вищі шанси на перемогу. В результаті Тамара зайняла 8 місце.



Жінка виступила в зеленій сукні з чорною сітчастою горловиною, і її фігура відбивалася в декількох екранах позаду неї.

Тодевска заспівала пісню “Proud” про дівчинку, якій говорять, що робити, і це доводить її до сліз, але вона повинна бути гордою, високо тримати голову, порушувати правила і триматися за тих, хто на її боці.



Найближчим часом владі Нідерландів доведеться визначити, де саме буде проходити Євробачення-2020. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що відразу після перемоги Дункана Лоуренса він почав отримувати пропозиції від мерів різних міст. Серед них — Гаага, Роттердам, Амстердам, Утрехт, Арнем.