Мита на сталь та алюміній з Канади і Мексики скасували США

Президент США Дональд Трамп повідомив, що досяг домовленості з урядами Канади та США про нову торговельну угоду між країнами, якою передбачено скасування мит на сталь та алюміній, які США запровадили у 2018 році.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп, передає The Washington Post.

У п’ятницю, 17 травня, Трамп повідомив, що досяг домовленості з Канадою та Мексикою про те, що США скасують мита на сталь, у розмірі 25% та алюміній, у розмірі 10%. «Відповідні зміни набудуть чинності протягом 48 годин», — заявив Трамп.

Аналітики зазначають, що укладені домовленості можуть стати початком нової торговельної угоди між США, Канадою та Мексикою (NAFTA).

Зазначимо, що 27 серпня 2018 року Дональд Трамп повідомив, що США та Мексика уклали нову торговельну угоду.

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В останній день переговорів Канада вирішила приєднатися до торговельної угоди зі США та Мексикою.

Про готовність укласти торговельну угоду зі США напередодні повідомив і прем’єр-міністр Канади.

Дональд Трамп ввів мита на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%). Підписані президентом розпорядження набули чинності 23 березня. З переліку країн тимчасово були виключені Мексика, Канада та ЄС.

31 травня Трамп скасував тимчасові виключення для сталі та алюмінію з ЄС, Канади та Мексики. У ЄС повідомили, що запровадять контрзаходи.

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Джерело: Громадське телебачення