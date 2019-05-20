Навіщо Володимир Гройсман подав у відставку? Відео

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вирішив подати у відставку, бо створює власну політичну партію, з якою піде на парламентські вибори. Про це політик заявив під час брифінгу, передає Zrada.today.

“Я прийняв для себе рішення подати у відставку відразу після проведення в середу чергового засідання уряду”, – заявив він.

Володимир Гройсман запевняє, що запропонував Парламенту та Володимиру Зеленському створити новий “Порядок денний” і почати приймати рішення, які мали зробити Україну сильнішою. Однак, за словами, прем’єр-міністра, президент вибрав зовсім інший шлях.