Чи отримають судді Шевченківського суду “блатні регалії” за допомогу Дмитру Святашу?

Прізвище одіозного політика Дмитра Святаша вже другий рік фактично не сходить з перших шпальт ЗМІ і пов’язана з резонансною кримінальною справою справа № 752/19045/17 за фактом заволодіння грошовими коштами Укрсиббанку в розмірі більше $100 млн.

В рамках даної кримінальної справи майно ГК “АІС” було визнано речовим доказом, обтяжене арештами та передано на відповідальне зберігання АРМА, а співробітникам ГК “АІС” були вручені підозри.

Однак, після особистого відвідання Голосіївського суду Києва особисто Дмитром Святашем, слідчий суддя (прим. Катерина Плахотнюк) раптово змінила свою позицію надавши в міру запобіжного заходу підозрюваним Олександру Пугачу та Олександра Яременка, а також скасувавши частину арештів з майна.

За повідомленнями ЗМІ, причина подібної поведінки також криється в тому, що син Катерини Григорівни – Дмитро, є одним з власників ТОВ “Антикредит” спільно з юристами, які супроводжують конфлікт з боку ГК “АІС” – Наталією Осипчук і Сергієм Войченко (АТ “Войченко і Дульський”). Напрямок діяльності Антикредита – допомога в ухиленні від сплати податків та кредитних зобов’язань.

Ряд заяв по кримінальній справі про шахрайство потрапив і в Шевченківський районний суд. Так, згідно даних веб-порталу судової влади, 21.05.2019 судді Кіпчарський і Бугіль будуть розглядати ряд поданих співробітниками ГК “АІС”, які є підозрюваними у даній кримінальній справі, клопотань.

Носенко Максим