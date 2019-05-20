Відставка голови НБУ може ускладнити відносини з МВФ

Відставки голови Національного банку України Якова Смолія і прем’єр-міністра Володимира Гройсмана загрожують зривом поточної програми з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомляє УНІАН.

До такого висновку прийшли опитані УНІАН експерти.

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“У разі відставки прем’єр-міністра і голови НБУ транш може бути відкладено. Але ранні вибори, якщо вони будуть призначені, дають шанс на те, що восени переговори з МВФ відновляться”, – вважає керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

Водночас він не виключає позитивного рішення Фонду та надання чергового траншу в рамках програми, оскільки ця програма була націлена на період політичної невизначеності в Україні. За оцінками експерта, наша країна зможе обійтися без підтримки МВФ до кінця року, при цьому ринок спокійно відреагує на відставку прем’єра Гройсмана, а відставка голови НБУ Смолія малоймовірна.

“Думаю, Смолія не звільнять. По-перше, це буде негативний меседж для міжнародних інвесторів і кредиторів як спроба поставити під сумнів незалежність НБУ. По-друге, навряд чи в Раді наберуть достатньо голосів для призначення нового голови НБУ, що робить відставку Смолія безглуздою”, – пояснив експерт.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський також не очікує відставки голови НБУ, оскільки це буде прямим порушенням зобов’язань із забезпечення незалежності НБУ.

“Також проти цього кроку виступають ключові економічні радники Зеленського. Тому я думаю, це питання буде винесено за дужки. Швидше, команда Зеленського буде намагатися встановити контакт з місією МВФ і вийти на політичне рішення про формат продовження співпраці”, – сказав експерт.