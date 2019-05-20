Умови, за яких готові підтримати розпуск ВР, назвали в ЄС

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович пояснив, за яких умов Європейський Союз готовий підтримати розпуск Верховної Ради.
Як повідомляє кореспондент “Європейської правди”, про це чиновник розповів у понеділок під час спілкування з журналістами в Києві.
“Інтерес ЄС полягає в тому, щоб високоякісна демократична поведінка, продемонстрована під час президентських перегонів, залишилася.
Ми підтримуємо будь-яке рішення, що відповідає волі українського народу та українській Конституції”, – сказав Марош Шефчович.
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Нагадаємо, під час інавгураційної промови 20 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає парламент.
В ЄС очікують, що розпуск Верховної ради буде здійснено відповідно до закону, а дострокові вибори будуть вільними, справедливими та такими, що заслуговують на довіру.
Також Шефчович повідомив, що планує у понеділок обговорити з президентом Володимиром Зеленським зобов’язання України у процесі реалізації реформ.
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Джерело: Європейська правда