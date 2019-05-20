Рахункова палата: реальні доходи росіян у 2019 році знизилися на 2,3%

У I кварталі 2019 року реальні наявні доходи росіян знизилися на 2,3% порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Про це йдеться в доповіді Рахункової палати, пише «Інтерфакс».

Згідно з указом президента «Про національні цілі до 2024 року», російське уряд має забезпечити стійке зростання реальних доходів громадян та дворазове зменшення рівня бідності в країні. Але поки ситуація не виглядає оптимістичною.

«Для виходу в позитивну область за підсумками 2019 року реальні наявні грошові доходи населення в II–IV кварталах повинні істотно зрости, що представляється малоймовірним», — підкреслюється в документі.

Також у Рахунковій палаті вважають, що в цьому році не вийде знизити рівень бідності на 2,4%, як це було заплановано.

Згідно з офіційною статистикою, за межею бідності сьогодні знаходяться 19,3 млн росіян (13,2% населення країни). Реальні доходи населення падають шостий рік поспіль. За два останніх роки кількість громадян, які планують своє майбутнє на найближчі п’ять-шість років, скоротилася з 17 до 11%. Понад 60% росіян соромляться вічної бідності в Росії.

За відставку чинного уряду РФ виступають у тієї або іншій мірі 53% росіян. Це показав січневий опитування «Левада-центру». Основні претензії росіян до нинішнього кабінету міністрів РФ — зростання цін та зниження рівня доходів.

На початку 2019 року із-за підвищення ПДВ, нестабільного курсу рубля і подорожчання сировини зросли ціни на продукти харчування та алкоголь. Також подорожчали смартфони, квартири, бензин, автомобілі, стільниковий зв’язок, авіаквитки, підвищилися ставки по іпотеці, збільшилися комунальні платежі. За прогнозами Центробанку, до кінця 2019 року інфляція в Росії складе 5-5,5%.