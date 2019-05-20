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Ксенія Собчак стала генеральним продюсером телеканалу «Супер»

20.05.2019

Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Телеведуча Ксенія Собчак призначена генеральним продюсером телеканалу «Супер». Про це повідомляється на сторінці «Газпром-медіа холдингу» в Facebook.

«Разом з іншими генеральними продюсерами вона буде займатися програмним наповненням каналу», — йдеться в заяві. Вказується, що Собчак також буде відповідати за розвиток деяких проектів на каналі. Крім того, вона буде брати участь в проектах для сегмента розважального телебачення.

Телеканал «Супер» розпочав мовлення в січні 2018 року. На каналі представлені комедійні серіали, шоу, фільми і розважальні програми. За програмне наповнення телеканалу відповідають генеральні продюсери Едуард Илоян, Віталій Шляппо, Олексій Троцюк, Денис Жалинський.

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