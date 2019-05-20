Кожен український чиновник повинен чесно отримати по заслугах за підсумками своєї державної діяльності — Черняк

Не думав, що скажу це!

Мене щиро тішить те, що сьогодні відбувається в Україні. Живі особи, чесні слова, негайні дії, що збігаються з обіцянками! Якщо так піде і далі, з’являється реальний шанс на реформи, мирне життя і стабільну економіку.

З’являється шанс, що буде переможена корупція і ‘клінічні патріоти’ , розділяють громадян однієї країни за мовним принципом і нескінченно співають Гімн, щоб щось вкрасти, будуть покарані по совісті і за законом.

З’являється шанс на діалог із сусідами, на врегулювання взаємних питань і пошук того, що об’єднує , а не роз’єднує. Такі фактори точно є і саме на їх основі потрібно будувати новий формат спілкування і тоді буде результат.

У суспільстві є величезний запит на справедливість. Кожен український чиновник, навіть самого високого рангу , повинен чесно отримати по заслугах за підсумками своєї державної діяльності. Дуже потрібні посадки. Аномальне злочин не повинен залишитися безкарним. Злодій повинен сидіти у в’язниці. Якщо їх не посадити, вони повернуться і другий раз їх країна не переживе, ресурси вичерпані!

Навесні завжди здається, що життя тільки починається, дуже хочеться думати, що це не тільки сезонні очікування!

Нехай у тебе в цей раз все вийде, дорога Україно!

Будемо жити!!!