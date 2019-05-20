Зеленський запросив голів фракцій на консультації щодо розпуску Ради: усі подробиці

Чинний президент України Володимир Зеленський запросив керівників фракцій Верховної Ради провести завтра вранці,21 травня, в Адміністрації президента консультації з питання розпуску парламенту.

Про це розповів лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк.

«Завтра о 10:00 в адміністрації президента будуть консультації щодо розпуску парламенту», — повідомив він.

Крім того журналісти видавництва зазначили, що лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко на своїй сторінці в Facebook опублікував запрошення, яке надійшло від Зеленського.

«Президент Зеленський запросив мене на консультації про розпуск Ради», — написав він.