“Нафтогаз”: Від переговорів з транзиту газу в травні відмовилася РФ

Російська сторона відмовилася від переговорів відразу після інавгурації.

Росія відмовилася брати участь у травневому раунді тристоронніх переговорах з транзиту газу через Україну. Про це стало відомо відразу після інавгурації Володимира Зеленського, повідомив виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко в Facebook.

“Враховуючи, що російська сторона відмовилася проводити тристоронні переговори в травні, на червень переговори теж не були узгоджені, то стає очевидним, що вони свідомо затягують цей процес”, – написав він.

Вітренко припустив, що Росія очікує рішення Данії щодо будівництва “Північного потоку-2” в її економічній зоні. Від цього рішення залежить, запустить “Газпром” цей газопровід вчасно або запуск проекту затягнеться на півроку, уточнив виконавчий директор НАКу.

Повідомлялося, що в Єврокомісії заявили, що переговори щодо транзиту російського газу в Європу через територію України в тристоронньому форматі необхідно провести якомога швидше.

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Нагадаємо, що у НАКу припускають, що “Газпром” може припинити транзит газу через територію України в січні 2020 року, після того як закінчиться термін чинного контракту.

21 січня в Брюсселі завершилися тристоронні переговори щодо транзиту газу з РФ до Євросоюзу через ГТС України. Наступний раунд переговорів заплановано на травень.

“Нафтогаз” і Еврокомміссія наполягають на збереженні транзиту і підписання нового договору, який відповідатиме європейському енергетичному законодавству.

У свою чергу, у “Газпромі” висловили готовність без консультацій продовжити договір, підписаний в 2009 році тодішнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович уточнив, що запропонував “Нафтогазу” і “Газпрому” підписати контракт терміном не менш як на 10 років.

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Джерело: ZN.UA