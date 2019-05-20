«Навіть цей парламент повинен піти красиво»: Тимошенко підтримала розпуск Ради

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що чинний парламент повинен прийняти ряд невідкладних рішень і піти красиво. Вона заявила, що повністю підтримує рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Про це Тимошенко повідомила 20 травня у відеозверненні.

«Я вважаю, що парламент «напрацював» на дострокові вибори, не приймаючи необхідні для країни закони. Наша команда цілком і повністю готова до дострокових парламентських виборів і, безсумнівно, у них приймемо сильне участь, але ще цей парламент має зробити свою роботу», — сказала Тимошенко.

За її словами, Верховна Рада невідкладно повинна прийняти новий закон про вибори, змінити всіх керівників силових відомств Генпрокурора, голову СБУ, міністра оборони.

Також парламент повинен прийняти закон про покарання за незаконне збагачення і зниження тарифів.

«Хотіла б попередити всіх депутатів, виконати цю функцію — це важливо, тому що навіть цей парламент повинен піти красиво, а не корумпований, лобістським, таким, що зрадив інтереси людей», — заявила очільниця «Батьківщини».