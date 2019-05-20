Відставка Гройсмана: Супрун розповіла про подальшу роботу МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України наразі продовжує працювати у штатному режимі.

Про це у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Її допис з’явився одразу після того, як прем’єр Володимир Гройсман оголосив про свою відставку.

«Міністерство охорони здоров’я України продовжує працювати у штатному режимі. Нам до статусу в.о. не звикати. Події зараз будуть розвиватись як лавина, тому рекомендуємо всім менше читати новин і перейматись. Підкорегуємо наші плани і обов‘язково про них всіх повідомимо», – зазначила Супрун.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прийняв рішення подати у відставку з посади глави уряду одразу після проведення чергового засідання Кабінету міністрів у середу, 22 травня.

Джерело – unian