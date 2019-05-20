Зеленський є чи не єдиним політиком у країні, який байдужий до формату виборів – журналіст

Здійснилося. Розгін Ради прямо під час інавгураційної промови – сильний вчинок, який не залишає різночитань.

Тепер неможливо буде сказати, що Зеленський що хотів і не домовився з Радою.

Посил до Раді абсолютно зрозумілий. Звільняйте міністра оборони, генерального прокурора, голову СБУ. Голосуйте за виборчий кодекс і відкриті списки, зняття депутатської недоторканності та кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. І все це в два останніх місяці своїх повноважень.

Вмовляти і просити ніхто нікого не буде. Рішення прийнято. Хочете – робіть, голосуйте, приймайте закони, звільняйте всіх, кого треба. Не зробите – через два з половиною місяці це станеться все одно.

Треба віддати Володимиру Зеленському належне. Він потужно взяв владу і показав, що йти на численні компроміси в самому початку вступу на посаду не є необхідністю. Тим більше в умовах, коли коаліції дійсно в Раді вже немає роками.

Що стосується дострокових виборів і правил, за якими вони будуть відбуватися – очевидно, що Зеленський є чи не єдиним політиком у країні, який байдужий до формату виборів.

Мажоритарна система, поза всяким сумнівом, в наших умовах не здатна прямо представляти волю місцевих виборців, але президент з подібним рейтингом відривом від конкурентів здатний мобілізувати виборців на місцях майже під будь маловідомого кандидата. У всякому випадку це буде цікавий челендж в кожному регіоні.

Тому, навіть якщо не буде відкритих списов – Зеленський та його нове партійне освіта здатна вже в кінці липня виявити себе безальтернативно на чолі всіх політичних процесів.

Особливо враховуючи той факт, що виборцям така рішучість нового президента обов’язково сподобається. Фактично, сьогодні вже відбувся перший крок у парламентській гонці. І стати йому реальним конкурентом буде дуже складним завданням.

Вирішивши розганяти це стадо, Зеленський став ураганом, вийшовши за звичні рамки і вступив найсильніше з усіх можливих варіантів. Тепер важливо продовжувати.